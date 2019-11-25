Москва, , 15:51 — REGNUM Власти Непала передали президенту России Владимиру Путину, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и главе МИД РФ Сергею Лаврову приглашение посетить Катманду. Об этом сообщил непальский министр иностранных дел Прадип Кумар Гьявали во время визита в Москву.

Катманду. Непал

Визит в Непал высшего руководства РФ будет полезен для отношений двух стран в условиях изменяющегося мира и позволит вывести взаимодействие Москвы и Катманду на новый уровень, пояснил он.

Министр добавил, что Россию и Непал связывают проверенные временем доверительные связи. Непальская сторона намерена и дальше развивать отношения с РФ.

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