Москва, , 15:49 — REGNUM Сенаторы Совета федерации будут проводить мониторинг реализации закона об иноагентах-физлицах и изменят его, в случае избыточной практики его применения. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам рассмотрения закона на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

«Дать протокольное поручение комитету осуществлять мониторинг реализации этого закона. И в случае каких-то нарушений либо избыточной практики применения — реагировать. И если нужно, внести дополнения и уточнения», — заявила Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физлиц.

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