Москва, , 15:47 — REGNUM Развёртывание гиперзвуковых ракет «Циркон» окажет существенное влияние на баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

Издание особо отмечает, что «Циркон» имеет диапазон действия более 1000 километров и скорость полёта 8−9 Махов. Military Watch Magazine считает, что этого достаточно, чтобы разорвать пополам крупные военные корабли и вывести из строя авианосец одним удачным попаданием.

По мнению издания, высокая маневренность «Циркона» и современные контрмеры радиоэлектронной борьбы делают данную ракету практически недоступной для перехвата даже самыми современными системами противоракетной обороны, находящимися на вооружении во всём мире. Причем даже скорость 3 Маха создает серьёзную проблему для системы ПРО AEGIS, развёрнутых на эсминцах и крейсерах США и их союзников.

Military Watch Magazine подчёркивает, что развёртывание ракет «Циркон» в конце 2019 года на первом корвете класса «Гремящий», свидетельствует о неизбежном характере угрозы, которую представляет новая ракета для потенциальных противников России.

Издание добавляет, что на Тихоокеанском театре военных действий развёртывание ракет «Циркон» может оказать особенно сильное воздействие, особенно после сообщений о том, что первый российский эсминец, оснащённый данными ракетами, «Маршал Шапошников» будет входить в состав Тихоокеанского флота России.