Москва, , 15:47 — REGNUM Чиновничье начальство в России манипулирует своими подчиненными, используя механизм разного рода надбавок и премий, считает профессор Института журналистики и литературного творчества Алексей Бархатов. Об этом он заявил 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По его мнению, система государственной службы в России заточена на то, что преданность к делу стоит на втором месте, а «преданность телу своего начальника» — на первом.

«Чиновник целиком и полностью зависит непосредственно от вышестоящего начальства. Он с ним в последующем начнёт кочевать по другим министерствам и ведомствам, — сказал Бархатов. — У чиновника маленькая зарплата, но зато большие надбавки — за то, за другое, за третье. И премии, которые превышают оклад. И всё это зависит от непосредственного начальника. Абсолютно. И если я хочу избавиться от неугодного чиновника, я не могу его уволить. Но я лишаю его премий и надбавок, и он уходит сам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на XIX съезде «Единой России», президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах. По словам президента, члены «Единой России» должны «терзать и трясти» чиновников на местах и добиваться от них принятия решений во всех сферах, где это необходимо.

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