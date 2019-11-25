Киев, , 15:42 — REGNUM Первые шаги деятельности президента Украины Владимира Зеленского и его команды 62% граждан Украины оценивают позитивно, свидетельствуют представленные сегодня, 25 ноября, результаты соцопроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Согласно источнику, 19% оценивают первые шаги Зеленского полностью позитивно, 43% — в основном позитивно.

Политический эксперт и журналист Вячеслав Чечило отмечает, что на самом деле позитивно оцениваются на Украине только «мирные усилия» Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Остальное или встречает негатив (например, продажа земли, приватизация) или воспринимается равнодушно (игорный бизнес)… Так что, можно сказать, Зеленский продолжает пользоваться предвыборным кредитом доверия, во многом иррациональным», — подчеркивает эксперт, отмечая, что пока нельзя сказать, ка долго это продлится.

Вместе с тем, Чечило напоминает, что негативные оценки дали уже 24% жителей Украины, что в два раза больше, чем в августе этого года.

Опрос был проведен фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине. Как информируют социологи, в результате полевого этапа было собрано 2041 анкета, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.