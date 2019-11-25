* ИГ — запрещённая в России организация

Брюссель, , 15:38 — REGNUM Информационный интернет-ресурс террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России) подвергся масштабной кибератаке. Операцию по пресечению работы подконтрольного террористам агентства Amaq в течении почти года готовили хакеры европейского полицейского агентства Европол совместно с экспертами Федеральной полиции Бельгии. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил телеканал RTBF.

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По данным источника в бельгийских спецслужбах, операция, проведённая 21−22 ноября, была сложной, но успешной. В результате удалось блокировать несколько тысяч учетных записей, связанных с этим ресурсом. Отмечается, что пока террористической группировке не удалось восстановить работу главного пропагандистского ресурса ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Телекомпания напоминает, что аналогичная попытка кибератаки на этот сайт была осуществлена полицией в 2018 году, однако террористы смогли возобновить работу своего информационного ресурса.

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