Тбилиси, , 15:37 — REGNUM В Тбилиси задержали двух членов оппозиционной партии «Европейская Грузия» глава региональной службы партии Коба Закареишвили и водитель Бесо Шавадзе, когда они передвигались на территории, прилегающей к Дому юстиции на грузовом автомобиле, сообщает 25 ноября издание «Новости-Грузия» со ссылкой на Общественное телевидение Грузии.

По словам лидеров партии Ирмы Надирашвили и Ото Кахидзе, Закареишвили и Шавадзе задержали в тот момент, когда они везли атрибутику для запланированной сегодня акции протеста оппозиции. Они также везли дрова для участников акции, чтобы они могли согреться во время ночного пикета.

В МВД Грузии заявили, что двое представителей оппозиции задержали из-за административного правонарушения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 25 ноября, в 19:00 (18:00 мск) объединенная оппозиция собирается провести шествие от площади Первой Республики до парламента Грузии, а затем пикетирование высшего законодательного органа продолжится до утра вторника, чтобы помешать проведения пленарного заседания. Акция пройдет под девизом «Вместе против одного».

Протесты объединения оппозиции, в которую входит 20 партий, и гражданских активистов начались в Грузии 14 ноября — после того, как депутаты парламента провалили поправки в конституцию о переходе на пропорциональную систему парламентских выборов уже с 2020 года. 18 ноября оппозицию, которая блокировала три входа в парламент, оттеснили от входов с помощью полицейского спецназа и водометов.

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