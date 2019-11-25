Пусан, Южная Корея, , 15:25 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что есть три вещи, которые страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южная Корея должны сделать, чтобы противостоять экономическому спаду и глобальным вызовам в будущем, сообщает Antara.

«Спад в мировой экономике станет разрушением мировой экономической и финансовой системы», — заявил Джоко Видодо, выступая на саммите АСЕАН в Пусане.

Президент Индонезии выразил надежду, что страны АСЕАН и Южная Корея смогут вместе противостоять различным проблемам, чтобы экономика региона еще больше не пострадала.

По его словам, необходимо построить качественную инфраструктуру в Индо-Тихоокеанском регионе, повышать качество человеческих ресурсов, а также развивать возобновляемые источники энергии.

«Развитие возобновляемых источников энергии будет способствовать снижению уровня выбросов в атмосферу. Это станет нашей приверженностью Парижскому соглашению», — заявил Джоко Видодо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии провел двустороннюю встречу с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Пусане.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы Индонезии и Южной Кореи провели двустороннюю встречу в Пусане