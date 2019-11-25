Приштина, , 15:21 — REGNUM Власти односторонне отделившегося от Сербии края Косово выделили $90 тысяч на лоббирование своих интересов в США. Об этом сообщает приштинский телеканал KTV со ссылкой на данные министерства юстиции Соединённых Штатов.

Как следует из документов, обнародованных в соответствии с требованиями законодательством США, указанная сумма в середине октября была переведена американской компании Global Strategic Advisory со счёта министерства иностранных дел Косово.

Отмечается, что владелец Global Strategic Advisory Джеймс Менгес является лицом, близким к бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, адвокату и одному из ключевых людей в команде главы Белого дома Дональда Трампа.

Предполагается, что компания будет выступать посредником в контактах Приштины с должностными лицами правительства США и представителями американского бизнеса. Она также будет консультировать министерство иностранных дел Косово относительно того, к каким из официальных лиц в Вашингтоне следует обращаться по тем или иным вопросам.