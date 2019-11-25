Москва, , 15:25 — REGNUM Российский президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, затронув подготовку к «нормандскому саммиту». Об этом сообщил 25 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и международная повестка. В преддверии саммита в «нормандском формате» члены Совбеза и президент обменялись мнениями об обстановке в Донбассе.

В совещании участвовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной «нормандский саммит» запланирован его участниками на 9 декабря, но пройдет в Париже.

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