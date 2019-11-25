Киев, , 15:09 — REGNUM

Украине нужно забыть не о Крыме и Донбассе, а о своих претензиях на эти регионы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 ноября, комментируя высказывания бывшего депутата украинского парламента Евгения Балицкого.

Как сообщалось ранее, депутат заявил, что Украине следует навсегда забыть о Крыме и Донбассе, ведь Киев никогда не сможет их вернуть, поскольку местные жители настроены категорически против этого.

«Не соглашусь с бывшим украинским депутатом: забывать о Крыме и Донбассе украинцам не надо. В Крым надо ездить отдыхать, нормальных дружелюбных украинцев там ждут, а с ДНР и ЛНР надо налаживать взаимовыгодное сотрудничество.

А вот претензии на эти регионы, особенно военно-политические претензии, надо оставить в прошлом. После госпереворота 2014 года Киев, действительно, совершил столько преступлений и просто глупостей и там, и там, что восстановить то, что порвано в клочья, не удастся.

Проблема, однако, не в одном Киеве, не во Владимире Зеленском, и даже не в украинских радикалах и шовинистах. Проблема в том, что этот госпереворот был поддержан США, Германией, Францией, Европейским союзом в целом. Они соучастники этого преступного переворота и, соответственно, всех последующих действий установленного на Украине после 2014 года режима. Соответствующим образом они и будут себя вести. Во всяком случае, — в ближайшее время.

Украина ценна для Запада не столько сама по себе (хотя, конечно, и сама по себе тоже: богатый край, есть чем поживиться), но, главным образом, как повод и рычаг давления на Россию.