Киев, , 15:07 — REGNUM Большинство граждан в настоящий момент не удовлетворены тем, как работает Верховная рада нынешнего созыва, заявила сегодня, 25 ноября, на пресс-конференции социолог директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Эксперт представила данные опроса, который был проведен фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 г., при участии 2041 человека по всей территории страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Опрос показал, что лишь 6,4% украинцев полностью довольны, как работает парламент; и еще 27,5% респондентов преимущественно довольны.

Вместе с тем преимущественно недовольны Радой 25,8% украинцев, совсем недовольны — 21,3%, еще 19% затруднились с ответом.

Интересно, что на Украине нет доминирующего мнения в оценке формирования однопартийного большинства в Верховной раде — поддерживают такой формат примерно 40%, не поддерживают также примерно 40%, остальные затрудняются ответить на этот вопрос.

ИА REGNUM напоминает, что Рада этого созыва была избрана на досрочных парламентских выборах 21 июля и начала свою работу 29 августа. Монобольшинство с большим запасом (250 мандатов при 226 необходимых) в Раде имеет фракция партии Зеленского «Слуга народа». Парламент начал работу с одним из самых высоких рейтингов доверия в истории страны.