Москва, , 00:52 — REGNUM России срочно требуется новый закон, регулирующий сферу инвестиций, полагает глава Минфина Антон Силуанов. Что именно считает неправильно отрегулированным Силуанов и почему законопроект не приглянулся главе Сбербанка Герману Грефу, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Антон Силуанов по непонятной причине считает, что в сфере инвестиций «действуют нормы 90-х годов». Единые требования к инвестициям выработаны специалистами Агенства стратегических инициатив и работа эта велась с 2012 года. Неужели все нормативы, выработанные АСИ, можно уже отпустить восвояси, заменив неким индивидуальным подходом к инвесторам? Вероятно, да, раз Минфин разрабатывает новый законопроект, пусть даже и непрозрачный, бюрократизированный и полный коррупционных рисков.

Действительно, законопроект предусматривает льготы и защиту от дополнительных налогов для особо крупных инвесторов. Но принесут ли пользу такого рода инвестиции, в которых инвестор обласкан со всех сторон, а возможность контроля значительно уменьшена? Ведь как сказал известный экономист Валентин Катасонов, обвал экономики происходит, когда капитал резко выходит из экономики, а противодействовать этому выходу можно именно увеличивая контроль над инвестициями. Не верить Катасонову, имеющему опыт работы в проектах ЕБРР и Всемирного банка, нет оснований. Так как создать условия, при которых инвестировать в Россию начнет «полезный» инвестор, а не спекулянты, как это происходит сейчас?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Инвестиционная революция Минфина. Ради кризиса?».