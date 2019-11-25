Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки прокомментировал журналистам итоги заседания парламентского большинства, которое проходило сегодня, 25 ноября. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».

По словам Канделаки, 27 ноября в Европарламенте во время дебатов по текущей ситуации в Грузии европейские друзья Грузии, борющиеся за суверенитет страны, за освобождение задержанного Цхинвалом врача Важи Гаприндашвили не смогут приветствовать дерзкое решение правящей партии «Грузинская мечта» не проводить избирательную реформу в Грузии.

«Дебаты формально называются «Ситуация в странах Восточного партнерства», но большая часть их посвящена именно событиям в Грузии. Я хотел бы подчеркнуть, что решение «Грузинской мечты» — это вступление в конфронтацию не только с нашим обществом, но и с друзьям Грузии, поскольку после отказа от пропорциональных выборов прозвучал целый ряд крайне критических заявлений — совместное заявление Соединенных Штатов и Евросоюза. Очень острые заявления в Конгрессе США, Европарламенте и однозначные требования о том, чтобы состоялось соглашение, компромисс и обещание, данное после «ночи Гаврилова», было исполнено».

Канделаки заявил, что в декабре Европарламент может принять резолюцию по Грузии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 ноября проходило заседание парламентского большинства, на котором генсекретарь правящей партии Каха Каладзе заявил, что ближайшие парламентские выборы пройдут по старой избирательной системе.

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Сегодня, 25 ноября, в 19:00 (18:00 мск) часов оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста и пикетировать парламент Грузии

Напомним, что акции протеста в Грузии начались после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.