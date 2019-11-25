Нур-Султан, , 15:04 — REGNUM Предвыборные партийные списки правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») в каждый маслихат (региональный представительный орган власти) должны включать не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Об этом 25 ноября заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями региональных филиалов партии.

По его словам, в списки должны также войти разные слои населения, в том числе этнические казахи, вернувшиеся на родину, а также лица с особыми потребностями, предприниматели и представители СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что депутатам местных маслихатов и акимам (главам) регионов необходимо усилить партийную ответственность.

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