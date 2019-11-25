Пусан, Южная Корея, , 15:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назвал президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина «братом» во время двусторонней встречи в Пусане, сообщает Antara.

«Спасибо, мой дорогой брат, президент Мун Чжэ Ин, спасибо за теплый прием», — заявил Джоко Видодо.

«Мой дорогой друг, мне очень приятно снова встретиться с президентом Джоко Видодо в Пусане, в моем родном городе», — заявил Мун Чжэ Ин, приветствуя главу Индонезии и сопровождающих его министров.

В ходе двусторонней встречи Мун Чжэ Ин признал, что среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезия стала единственной страной, которая установила особое стратегическое партнерство с Южной Кореей.

«Уверен, что дружба между двумя странами сыграет важную роль как для взаимного процветания, так и для АСЕАН», — отметил Мун Чжэ Ин.

Президент Индонезии также поприветствовал прогресс в двусторонних отношениях между Индонезией и Южной Кореей.

«Я хочу начать с выражения обеспокоенности текущей экономической ситуацией в мире. В такой сложной ситуации, как эта, усилия по укреплению сотрудничества между нашими государствами становятся более важными», — подчеркнул Джоко Видодо.

Известно, что Индонезия и Южная Корея подписали три соглашения, а именно: договор о завершении переговоров о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Южной Кореей, безвизовое соглашение для владельцев дипломатических и служебных паспортов, меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии отправился в Южную Корею с государственным визитом для участия в саммите, посвященному 30-летию установления отношений между АСЕАН и Южной Кореей.

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