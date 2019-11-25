Москва, , 14:54 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует встретиться со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в начале декабря. Об этом Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с непальским коллегой Прадипом Кумаром Гьявали.

«Что касается нашей потенциальной встречи с господином Педерсеном, да, по-моему, будет в начале декабря несколько многосторонних мероприятий, где мы можем с ним пересечься», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Педерсен заявил о намерении встретиться с Лавровым. По словам чиновника, он хотел бы провести встречу с главой МИД РФ, а также с его заместителем Сергеем Вершининым, в ближайшее время.

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