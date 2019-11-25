Брюссель, , 14:53 — REGNUM Совет Европейского союза утвердил новый состав кандидатов, которых предлагается назначить членами нового состава Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Такое решение было принято 25 ноября.

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В документе, опубликованном на сайте Совета ЕС, уточняется, что кандидатов предлагается назначить членами Европейской комиссии до 31 октября 2024 года.

«Это открывает путь для голосования в Европарламенте за всю комиссию. В соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском Союзе, список комиссаров принимается Советом по согласованию с избранным президентом комиссии. Избранный президент Урсула фон дер Ляйен дала согласие на проект списка 21 ноября», — говорится в сообщении.

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Всего в состав Еврокомиссии входит 27 человек, включая 25 комиссаров — представителей стран, глава комиссии и верховный представителя по международным делам.

Как сообщало ИА REGNUM, состав комиссии, который должен был приступить к работе с 1 ноября, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила 9 сентября. Однако процесс формирования нового состава ЕК затянулся. При этом Великобритания, которая находится в процессе выхода из Евросоюза, пока оставаясь её полноправным членом, до сих пор не предоставила кандидатуру своего еврокомиссара в состав новой Еврокомиссии.

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