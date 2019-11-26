Варшава, , 08:34 — REGNUM Планы Польши отказаться от российского газа оказались еще масштабнее, чем представлялись на первый взгляд. О том, как Польша собирается отказаться от российского газа так, чтобы Россия оплатила этот проект, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Дирижабль с рекламой PGNiG Sliwers

Петр Вожняк, который возглавляет польский нефтегазовый концерн PGNiG, выразил опасение, что Россия нанесет ответный удар после отказа Варшавы от российского газа. Пока что официальная Варшава заявила о намерении не продлевать Ямальский контракт, по которому с 1996 года в Польшу поставляется около 10 млрд кубометров газа в год, в конце 2022 года.

С учетом того, что польская промышленность требует всё большего количества газа, а планируемые поставки из Норвегии по трубопроводу Baltic Pipe не смогут перекрыть всей потребности, Польше придется закупать около 5 млрд кубометров в год на некоем «свободном рынке». То есть всё у той же России, на что потребуется крупная сумма. Что интересно, Польша собирается вытребовать эти деньги с самой России, засудив ее за переплаты, которые, по мнению польской стороны, накопились в ходе предыдущих поставок. И Польша здесь рискует, потому что если позитивное решение не будет получено до 2023 года, то ситуация с энергией в этой стране может оказаться весьма неустойчивой.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Польша хочет отказаться от газа из России за счет «Газпрома»».