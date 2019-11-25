Бишкек, , 14:51 — REGNUM Генеральная прокуратура поручила госкомитету нацбезопасности Киргизии заняться следствием по материалам журналистского расследования, посвященного коррупции на таможне и возможной связи экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова с китайским бизнесменом Айеркеном Саймаити, недавно убитом в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ сегодня, 25 ноября.

По этой публикации начато досудебное производство по статье «Покушение на убийство». Основанием для чего послужила информация о неоднократных угрозах убийством, поступавших в адрес Айеркена Саймаити, из-за чего тот был вынужден бежать в Турцию.

Также отмечается, что для расследования по данным фактам создана межведомственная группа из следователей госкомитета нацбезопасности, МВД и госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

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