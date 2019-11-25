Нур-Султан, , 14:49 — REGNUM Академик национальной академии науки Казахстана Серикбек Даукей предложил усилить роль государства в геологических исследованиях и рациональном использовании недр. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Даукей встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили актуальные вопросы развития геологической отрасли, а также законодательные меры поддержки изучения недр. Президенту были представлены поправки в Кодекс о недрах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Читайте также: В Казахстане создано министерство экологии, геологии и природных ресурсов