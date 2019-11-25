Москва, , 14:48 — REGNUM Кандидату на пост посла в РФ, первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану следовало бы в своей работе сконцентрироваться на решении актуальных проблем в отношениях РФ и США, в не обсуждать вопросы, касающиеся Украины. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по международны делам Сергей Железняк («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Ранее Салливан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Японии заявил, что улучшение отношений США и РФ зависит от выполнения минских договоренностей с российской стороны.

«Кандидату на пост посла в России Джону Салливану было бы полезнее приложить усилия для восстановления разрушенных по вине США российско-американских отношений не в плоскости украинских проблем», — заявил Железняк.

Так, по его словам, у РФ и США много других проблем, которые необходимо решать в глобальных интересах. Это, например, проблемы безопасности и сохранения стабильности, а также «прекращение давления США на суверенные страны».

«В США продолжают читать мантру о необходимости выполнении нашей страной договоренностей, достигнутых почти пять лет назад в Минске. При этом всем прекрасно понятно, что Россия не является стороной конфликта между Киевом и Донбассом. Наша страна выступает в качестве гаранта выполнения соглашения, так же как остальные участники нормандской четверки», — считает Железняк.

По его словам, истинные цели и намерения новых властей Украины будут понятны уже на ближайшей встрече в нормандском формате — так же, как и готовность западных стран к объективным оценкам происходящего. В свою очередь, подчеркнул Железняк, РФ «больше всех заинтересована» в скорейшем разрешении конфликта.

«США не являются участниками «нормандской» группы, а попытки Киева втянуть в переговоры дополнительных игроков выглядят как намерение размыть формат и затянуть процесс. Мы очень надеемся, что на этот раз переговоры «нормандской четверки» будут носить конструктивный характер и участники смогут вывести формулу, по которой выполнение сторонами конфликта всех обязательств будет четким и неукоснительным. Состоявшееся разведение сил на линии соприкосновения даёт шанс на возможность прекращения военного противостояния и возращения мира на Донбасс», — отметил Железняк.