Симферополь, , 14:51 — REGNUM В Крыму подрядчики успевают завершить все работы, ведущиеся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом 25 ноября журналистам заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«На сегодняшний момент рисков срыва сроков нет, хотя были. Хотелось бы, чтобы эти работы были выполнены гораздо раньше, погода дала дорожникам возможность в такое время работать. До 1 декабря вроде бы по всем объектам, по которым республика брала обязательства, выполнение должно быть 100%», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики сообщил, что с 2020 года подход к дорожным работам в Крыму кардинально изменится.

«Будут прорывные вещи — решения, которые должны быть приняты благодаря поддержке главы государства. Мы с правительством обсудили ряд позиций. Как только решение примут, вы всё услышите. Пока могу сказать, что нам эти цифры позволят изменить положение дел», — сообщил Аксёнов.

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