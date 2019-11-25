Великий Новгород, , 14:45 — REGNUM Помощница бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого — 32-летняя жительница Москвы Наталья Стромина, признанная виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, отправится в колонию. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новгородской области, сегодня, 25 ноября, судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы осуждённой и её адвоката и оставила их без удовлетворения, а приговор — без изменения.

«Приговор вступил в законную силу», — подчеркнули в прокуратуре региона.

Вину в совершении преступления Стромина не признала, настаивала на своей невиновности и указывала на суровость назначенного наказания. В апелляционной жалобе осуждённая и её адвокат просили приговор отменить, а Стромину оправдать либо назначить ей более мягкое наказание.

Напомним, 21 августа 2019 года Новгородский районный суд признал помощницу экс-сенатора Кривицкого виновной по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и приговорил её к семи годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере двукратного размера взятки.

Речь идёт о взятке на общую сумму 17 млн рублей, которые предназначались для передачи Кривицкому от бывшего вице-губернатора области Арнольда Шалмуева. Суд установил, что летом 2012 года Стромина путём телефонных переговоров координировала получение водителем сенатора этих денег. В июле 2019 года суд признал виновным Шалмуева в даче взятке Кривицкому. Ранее в посредничестве в передаче взятки был признан виновным водитель сенатора Вадим Смирнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий с 2017 года скрывается за пределами России. Летом 2018 года его задержали в Италии, но его экстрадиции пока добиться не удалось.

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