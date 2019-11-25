Тбилиси, , 14:40 — REGNUM Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что предлагаемая оппозицией «немецкая модель» проведения парламентских выборов не соответствует конституции Грузии. Заявление оппозиции о том, что эксперты считают эту модель реалистичной, так как проведение выборов по такой системе не требует изменений конституции, Каладзе назвал попыткой «ввести общественность в заблуждение». Об этом 25 ноября сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ранее представитель объединенной оппозиции Георгий Вашадзе заявил журналистам, что парламенту будет предложена «немецкая модель» проведения парламентских выборов. Как объяснил Вашадзе, согласно этой системе, голоса пропорционально распределяются между кандидатами, сохраняется мажоритарная система, при этом мажоритарные округа становятся многомандатными. Каждый избиратель будет иметь право на один голос и, следовательно, никакая политическая сила не будет иметь возможности захватить власть.

«Это очень простой способ, выход, для того чтобы Грузия раз и навсегда преодолела ту катастрофическую избирательную систему, которая существует в стране сегодня. Все конституционалисты, с которыми мы говорили, однозначно говорят, что этот документ полностью соответствует конституции. Созданная нами модель основана на «немецкой модели», учитывает грузинскую реальность, будет в том числе и мажоритарная система, но будут многомандатные мажоритарные избирательные округа, и у «Грузинской мечты» не будет права манипулировать», — заявил Вашадзе.

При этом Каладзе заявил, что ближайшие парламентские выборы пройдут по пропорциональной системе.

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