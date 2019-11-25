Калининград, , 14:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 25 ноября, примет в Минске делегацию Калининградской области во главе с губернатором Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба регионального правительства. В повестке XVI Российско-Белорусского Совета вопросы социально-экономического сотрудничества, торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество в сферах строительства, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, культуры и туризма.

Губернатор Калининградской области начал визит в Минск с возложения венков к стеле «Минск — город-герой». Запланировано посещение производителя наземного городского электротранспорта, холдинга «Белкоммунмаш».

В заседании XVI Российско-Белорусского Совета примут участие руководители профильных министерств правительства Калининградской области и Белоруссии.