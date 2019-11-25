Киев, , 14:37 — REGNUM Руководитель газового направления «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов, давший разоблачительные показания в США в адрес личного адвоката президента Трампа Руди Джулиани — персонаж хотя из Украины, но «с российскими корнями и связями», заявил сегодня, 25 ноября, украинский политический эксперт и журналист Максим Кухар.

Эксперт считает, что чиновник «Нафтогаза» становится очередным камнем, который бросают демократы в Трампа.

«Во-первых, Украина сама виновата — нечего выходцев из РФ, в момент войны с ней, назначать на газовый бизнес своей госкомпании — хорошо хоть в Минобороны еще никого из Тамбова не назначили», — отмечает Кухар.

«А во-вторых, если демократы начнут запускать как доказательства против Трампа свидетелей уровня замглавы украинской компании — то история будет тянуться долго. А как на нашу страну при этом будет смотреть администрация республиканцев — этого даже врагу не пожелаешь», — отмечает эксперт.

Отметим, что Кухар не подкрепляет свое заявление о «российских корнях и связях» Фаворова каким-либо фактажом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Фаворов заявил, что партнеры Руди Джулиани бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман хотели в помощью ряда манипуляций добиться увольнения главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и замены посла США в Киеве Мари Йованович.

Накануне Коболев заявил, что сам готов дать показания в федеральном расследовании США, а Фаворов уже это сделал. По мнению экспертов, Коболев будет фактически выступать против действующего президента США.