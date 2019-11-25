Триполи, , 14:33 — REGNUM Африканское командование США (US AFRICOM) 22 ноября 2019 года сообщило о потере связи с беспилотником в районе Триполи, столицы Ливии. Инцидент имел место 21 ноября.

БПЛА США проводят полёты над Ливией в течение нескольких лет, решая разведывательные задачи. Кроме того, американские дроны используются для нанесения ударов по террористическим организациям на территории Ливии.

Издание «Военно-промышленный курьер» пишет, что БПЛА Африканского командования США был уничтожен огнём зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1Э». Этот комплекс в Ливию поставили Объединённые Арабские Эмираты.

Что интересно, за несколько часов до уничтожения американского дрона ЗРПК «Панцирь-С1Э», принадлежащий силам ЛНА, сбил итальянский беспилотник MQ-9 Reaper. Фото сбитого итальянского БПЛА были опубликованы. Италия была обвинена в участии в военном конфликте в Ливии на стороне так называемого Правительства национального единства.

Есть предположение, что и БПЛА Африканского командования также использовался для обеспечения разведывательной информацией Правительства национального единства, удерживающего Триполи, о Ливийской национальной армии.