Вильнюс, , 14:32 — REGNUM Грузия и ее население сегодня стали намного беднее, чем были 7 лет назад, когда к власти только пришла «Грузинская мечта», а лидер этой партии Бидзина Иванишвили стал в Грузии всем — президентом, премьером, председателем парламента, председателем Верховного суда и главным инвестором. Такое заявление — обращение к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии опубликовал сегодня президент Международной торговой палаты в Грузии (ICC Georgja) Фади Асли. Он подверг резкой критике ту политику, которую проводит нынешнее правительство и которая и привела к плачевному состоянию грузинской экономики.

«Если бы нынешнее правительство с самого начала прислушалось к нашим рекомендациям, наша национальная валюта сегодня не обесценилась бы, прямые иностранные инвестиции не спустились бы ниже уровня 2006 года, а номинальный ВВП на душу населения не стал бы меньше показателя 2012 года. Все это значит, что наша страна и ее население сегодня гораздо беднее, чем были 7 лет назад», — пишет Асли, обращаясь к Гахария в надежде на его самостоятельность в принятии решений. При этом председатель ICC опирается на свой опыт общения с нынешним главой правительства еще в тот период, когда Гахария занимал пост бизнес-омбудсмена.

По оценке Фади Асли, политика нынешнего правительства с 2013 года была направлена на то, чтобы любыми путями не допустить на местный рынок иностранных инвесторов, и для этого одних возвращали обратно прямо с границы, другим отказывали в выдаче вида на жительство, третьим создавали искусственные проблемы.

«Короче говоря, это правительство сильно пошатнуло репутацию Грузии как привлекательной для инвесторов страны, и ICC имеет право на выражение своего мнения по этому поводу, потому что именно к нам обращаются, в первую очередь, иностранные инвесторы», — пишет председатель организации.

По его словам, нынешнее правительство умышленно обанкротило многих бизнесменов из-за их дружбы с прежними властями, а из-за беспричинного, по оценке Фади Асли, нападения на учредителей ТВС Банка и Консорциума Анаклии все грузинские компании, которые были квотированы на Лондонской фондовой бирже, потеряли сотни миллионов долларов.

Кроме того, за семь лет правления нынешняя власть приняла многочисленные правила и регуляции, которые значительно усложнили ведение бизнеса и ухудшили бизнес-климат.

«В результате политики «инвесторы не допускаются» Бидзина Иванишвили сегодня стал единственным значительным инвестором в стране, что заставляет нас вспомнить разговоры о его планах по выкупу у правительства Цхалтубского комплекса для личных бизнес-целей», — констатирует Асли. (Согласно официальной версии властей, Иванишвили собирается реабилитировать сооружения курорта Цхалтубо и возродить здесь курортное обслуживание).

По мнению председателя Международной торговой палаты, сегодня всеми делами в стране заправляет именно Бидзина Иванишвили, и как бы правительство ни преподносило и ни подслащало все происходящее, Фади Асли видит в деятельности Иванишвили и нынешней власти наглядный пример явного конфликта интересов и коррупции.

Все эти доводы Фади Асли привел в своем письме для того, чтобы обосновать решение ICC об отказе от участия в завтрашнем заседании Совета инвесторов.

«Исходя из всего вышеуказанного и учитывая, что правительство не считает значительным сотрудничество с нами, мы решили не присутствовать на заседании Совета инвесторов 26 ноября и продолжим коммуникацию с правительством через различные СМИ», — подчеркнул президент ICC.

Фади Асли все еще верит в нынешнего премьера и надеется на его желание улучшить неправильную политику правительства, а потому обращается к нему с призывом «не выбрасывать в окно из-за Иванишвили все то, чего правительство под его руководством достигнет в последующие месяцы».

Напомним, что Совет инвесторов был создан в Грузии в 2015 году для обеспечения диалога и сотрудничества между правительством и бизнесом.