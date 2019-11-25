Вильнюс, 25 ноября 2019, 14:32 — REGNUM Грузия и ее население сегодня стали намного беднее, чем были 7 лет назад, когда к власти только пришла «Грузинская мечта», а лидер этой партии Бидзина Иванишвили стал в Грузии всем — президентом, премьером, председателем парламента, председателем Верховного суда и главным инвестором. Такое заявление — обращение к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии опубликовал сегодня президент Международной торговой палаты в Грузии (ICC Georgja) Фади Асли. Он подверг резкой критике ту политику, которую проводит нынешнее правительство и которая и привела к плачевному состоянию грузинской экономики.
По оценке Фади Асли, политика нынешнего правительства с 2013 года была направлена на то, чтобы любыми путями не допустить на местный рынок иностранных инвесторов, и для этого одних возвращали обратно прямо с границы, другим отказывали в выдаче вида на жительство, третьим создавали искусственные проблемы.
По его словам, нынешнее правительство умышленно обанкротило многих бизнесменов из-за их дружбы с прежними властями, а из-за беспричинного, по оценке Фади Асли, нападения на учредителей ТВС Банка и Консорциума Анаклии все грузинские компании, которые были квотированы на Лондонской фондовой бирже, потеряли сотни миллионов долларов.
Кроме того, за семь лет правления нынешняя власть приняла многочисленные правила и регуляции, которые значительно усложнили ведение бизнеса и ухудшили бизнес-климат.
По мнению председателя Международной торговой палаты, сегодня всеми делами в стране заправляет именно Бидзина Иванишвили, и как бы правительство ни преподносило и ни подслащало все происходящее, Фади Асли видит в деятельности Иванишвили и нынешней власти наглядный пример явного конфликта интересов и коррупции.
Все эти доводы Фади Асли привел в своем письме для того, чтобы обосновать решение ICC об отказе от участия в завтрашнем заседании Совета инвесторов.
Фади Асли все еще верит в нынешнего премьера и надеется на его желание улучшить неправильную политику правительства, а потому обращается к нему с призывом «не выбрасывать в окно из-за Иванишвили все то, чего правительство под его руководством достигнет в последующие месяцы».
Напомним, что Совет инвесторов был создан в Грузии в 2015 году для обеспечения диалога и сотрудничества между правительством и бизнесом.