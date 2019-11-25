Нур-Султан, , 14:28 — REGNUM Ситуацию в сирийском Заевфратье планируют обсудить участники 14-го раунда переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в астанинском формате. Об этом 25 ноября заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, участники переговоров обсудят меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести, а также активизацию комплексного гуманитарного содействия Сирии.

Смадияров добавил, что в повестку дня также войдет обсуждение инициатив о проведении международной конференции и продвижение политического процесса в связи с запуском конституционного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что очередная встреча по мирному урегулированию конфликта в Сирии состоится 10−11 декабря в Нур-Султане.

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