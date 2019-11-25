Пусан, Южная Корея, , 14:21 — REGNUM 25 ноября в южнокорейском Пусане состоялась встреча на высшем уровне президентов Южной Кореи и Филиппин. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Мун Чжэ Ин и Родриго Дутерте обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, инфраструктуры.

В рамках встречи глава Южной Кореи призвал филиппинского коллегу оказать содействие в привлечении южнокорейских компаний в инфраструктурные и энергетические проекты Филиппин.

Также представители двух стран договорились ускорить обсуждение соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) и подписать документ в следующем году.

Известно, что Филиппины стали первой страной Юго-Восточной Азии заключившей с Южной Кореей дипломатические отношения. В 2018 году товарооборот между странами превысил отметку в $15 млрд.