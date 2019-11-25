Москва, , 14:16 — REGNUM Первое, что должен сделать президент Украины Владимир Зеленский, это поехать на Донбасс и встретиться с его представителями, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий. Об этом он заявил 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Наследие Зеленскому досталось очень непростое. То, что он абсолютно несамостоятельная фигура, мы видели на протяжении нескольких месяцев. Он находится под воздействием Запада, и он будет делать то, что ему скажут ребята из-за океана. Но надежда, конечно, есть, — сказал Балицкий. — Но его усилия будут только тогда эффективными, когда он начнёт выполнять свои обязательства перед украинским народом. Он обещал народовластие. Он должен провести референдум, чтобы понять, чего хотят украинцы».

Кроме того, Балицкий констатировал, что те действия, которые предпринимал Киев в отношении Юго-Востока Украины, не способствовали тому, чтобы жители этого региона стали лучше относиться к властям Украины. По словам Балицкого, противоречия настолько глубоки, что «нас там ненавидят на Донбассе, а в Крыму просто жалеют». Как полагает бывший депутат, первое, что должен сделать Зеленский — это поехать на Донбасс и встретиться с теми, кто сегодня представляет Донбасс.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель так называемого «представительства» президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что на Украине не хотят прибегать к силовому сценарию захвата Крыма и что «в контексте Крыма и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях».

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