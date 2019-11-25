Москва, 25 ноября 2019, 14:16 — REGNUM Первое, что должен сделать президент Украины Владимир Зеленский, это поехать на Донбасс и встретиться с его представителями, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий. Об этом он заявил 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, Балицкий констатировал, что те действия, которые предпринимал Киев в отношении Юго-Востока Украины, не способствовали тому, чтобы жители этого региона стали лучше относиться к властям Украины. По словам Балицкого, противоречия настолько глубоки, что «нас там ненавидят на Донбассе, а в Крыму просто жалеют». Как полагает бывший депутат, первое, что должен сделать Зеленский — это поехать на Донбасс и встретиться с теми, кто сегодня представляет Донбасс.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель так называемого «представительства» президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что на Украине не хотят прибегать к силовому сценарию захвата Крыма и что «в контексте Крыма и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях».
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