Москва, , 14:15 — REGNUM Администрация президента РФ не может предоставить никаких новых комментариев по делу гражданки Израиля Наамы Иссахар и её возможном помиловании, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков.

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«По этому сюжету у меня нет какой-либо новой информации для вас», — сообщил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября гражданка Израиля Наама Иссасхар была приговорена к 7,5 года тюрьмы за попытку провезти 9,5 грамма гашиша через российский аэропорт «Шереметьево». Также сообщалось, что рассматривается вариант её обмена на задержанного в Израиле по запросу США Алексея Буркова.

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В середине октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по поручению президента Израиля Реувена Ривлина направил президенту России Владимиру Путину просьбу о помиловании Иссасхар и возвращении её в Израиль.