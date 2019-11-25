Москва, , 14:15 — REGNUM В отношениях между Россией и Финляндии нет каких-либо препятствий, которые могли бы стать поводом для озабоченности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 ноября заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Нет никаких особых поводов для озабоченности» — заявил Ринне.

По его словам, Россия и Финляндия благополучно поддерживают активные контакты двух стран, в том числе и на региональном уровне.