Мумбаи, Индия, , 14:26 — REGNUM Ультраправая националистическая партия «Шив сена» представила подтверждение своей готовности и способности сформировать правительство в штате Махараштра. Об этом 25 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Лидеры «Шив сены» и оппозиционного блока «Индийского национального конгресса» (ИНК) и «Партии националистического конгресса» (ПНК) утверждают, что они готовы сформировать стабильное правительство в штате Махараштра. Утром 25 ноября они передали губернатору штата Бхагату Сингху Кошияри письмо за подписью 162 депутатов законодательного собрания Махараштры. Сообщается, что данное письмо подписали 56 представителей «Шив сены», 44 члена ИНК, 51 лидер ПНК, а также беспартийные депутаты. Примечательно, что четыре члена «Партии националистического конгресса» отказались подписывать указанное письмо.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок ИНК и ПНК — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства. Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распалась из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции. Тем не менее, 23 ноября правящая «Бхаратия джаната парти» во главе с Девендрой Фаднависом изъявила намерение сформировать правительство при поддержке представителей НПК во главе с Аджитом Паваром. В тот же день Девендра Фаднавис и Аджит Павар вступили в должности главного министра Махараштры и его заместителя соответственно. В настоящее время Верховный суд Индии рассматривает законность действий правящей «Бхаратия джаната парти».