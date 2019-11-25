Москва, , 14:06 — REGNUM В России ожидают продолжения конструктивного сотрудничества с Финляндией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с премьр-министром Финляндии Антти Ринне.

«Мы весьма успешно и конструктивно взаимодействовали с вашим предшественником. Уверен, что такое же взаимодействие у нас будет и с вами, тем более что Финляндия наш добрый сосед и хороший партнёр», — заявил Медведев.

Он отметил, что Россия рассчитывает на развитие многосторонних отношений с Финляндией.