Анкара, , 14:25 — REGNUM Министр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль после представления бюджета министерства на 2020 год в комиссии Великого национального собрания Турции по бюджетному планированию ответил на вопросы депутатов. Он заявил: «Турецкая юстиция не забудет доверия шахидов и гази в вопросе дела о попытке 15 июля 2016 года. Отвага нашего народа под лидерством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обрекла ее на провал».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абдулгамит Гюль отметил: «Движение Фетхуллаха Гюлена не может восприниматься просто как угроза, не вышедшая за рамки вечера 15 июля и утра 16-го. Мы столкнулись с террористической группировкой, которая на протяжении 40 лет внедрялась в государственные структуры. Мы знаем, что говорить о том, что разобрались с ней за 40 дней, — неправильно. Сотрудники нашей сферы юстиции с вечера 15 июля и днём, и ночью в коридорах своих инстанций охраняют и будут охранять демократию и справедливость. Число уволенных после тех событий судей и прокуроров — 3926 человек».

Министр добавил: «По 270 из 289 открытых в связи с попыткой переворота дел уже вынесены решения. В США направлено 7 запросов о выдаче главаря группировки Фетхуллаха Гюлена. С точки зрения права, предоставленных улик более, чем достаточно (для доказательства его вины)».