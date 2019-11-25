Москва, , 14:02 — REGNUM В 2019 году в Финляндии выдали на 25% виз больше гражданам России, чем в 2018 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 ноября заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Россияне — самая многочисленная группа туристов в Финляндии. В этом году дипломатические представительства в РФ приняли на 25% больше решений по выдаче виз, чем в прошлом году. Это хорошо», — заявил Ринне.

Что же касается России, то порядка 26 тыс. виз было оформлено в первый месяц действия упрощенного въезда для граждан стран Евросоюза в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (с 1 октября 2019 года).