Москва, , 13:57 — REGNUM На сегодняшний день пока неизвестно, примут ли лидеры США и Северной Кореи Дональд Трампа и Ким Чен Ына участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой отечественной войне. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Кремль пока не получил официального ответа от Вашингтона и Пхеньяна.

«Участие Трампа и Ким Чен Ына в празднованиях в Москве 75-летия Победы пока не подтверждено», — сказал официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу из США Дональда Трампа в Москву на торжества в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2020 года в Москве. Официальные приглашения на эти мероприятия также были направлены лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.