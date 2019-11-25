Москва, , 13:50 — REGNUM Российские спецслужбы следят за сообщениями о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Специальные службы видят все эти сообщения, и они анализируют их достоверность и степень их достоверности», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, в такой ситуации «не нужен какой-то особенный режим, система работает и отслеживает подобные ситуации».

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что один из участников жестокого убийства находится в России и организует соревнования для школьников в Брянске.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в сети появилось видео из Сирии, на котором некие бойцы убивают мужчину в гражданской одежде. В ноябре 2019 года было опубликовано продолжение записи с надругательством над телом убитого. В одной из публикаций «Новой газеты» утверждается, что мужчина дезертировал из сирийской армии и был пойман российскими наемниками.

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