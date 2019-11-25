Нур-Султан, , 13:48 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил необходимость усиления партийной ответственности акимов (глав) регионов и депутатов местных маслихатов (советов), сообщили 25 ноября в пресс-службе бывшего главы государства.

Назарбаев отметил, что партии необходимо обеспечить четкий партийный контроль над расходованием средств, выделенных на развитие регионов. Он также поручил подготовить предвыборные программы по каждому региону, городу и району.

Первый президент поручил премьер-министру республики Аскару Мамину, как члену бюро политсовета партии, разработать предвыборную программу партии «Нур Отан».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках совещания с представителями региональных филиалов партии «Нур Отаен» первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что правящая партия должна сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Токаева.

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