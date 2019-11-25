Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Лидер «Демократического движения-Единая Грузия» Нино Бурджанадзе считает, что правящая партия «Грузинская мечта» своей ложью и очередными политическими торгами ведет дело в стране к новой революции. Так она прокомментировала тот план из 5 пунктов, который мэр Тбилиси и генсек правящей партии Каха Каладзе представил общественности сегодня по итогам совещания политсовета партии.

По словам Бурджанадзе, у нее лично никакого желания новой революции или переворота нет, но упрямство нынешней власти диктует именно такое развитие событий.

«Сегодня Каха Каладзе от имени Бидзины Иванишвили предложил нам политические торги. Сказал, что если мы будем хорошо себя вести, то нам подбросят одно или два места для наших мажоритариев. Говорят о «штуках» как о некоей вещи. Но если такое циничное отношение со стороны нынешней власти продолжится, народ этого долго терпеть не будет. У меня уж соответствующий опыт на этот счет есть», — заявила Бурджанадзе журналистам в ответ на озвученные Каладзе новые тезисы правящей партии.

После совещания в офисе «Грузинской мечты» генсек партии заявил, что парламентские выборы 2020 года пройдут по старой смешанной системе, так как необходимого для принятия конституционных изменений количества голосов правящая партия в парламенте не набирает. Каладзе также сообщил, что «Грузинская мечта» не будет выдвигать своих кандидатов в тех мажоритарных округах, где реальные шансы на победу будут у кандидатов от всех остальных партий, кроме «Национального движения», либо у независимых кандидатов.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались, после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

Локальные акции продолжаются в Тбилиси и по всей Грузии, а на 19:00 часов 25 ноября оппозиция наметила масштабную акцию протеста, на которой собирается продемонстрировать правительству свою силу и большое количество сторонников.