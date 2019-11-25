Тбилиси, 25 ноября 2019, 13:47 — REGNUM Лидер «Демократического движения-Единая Грузия» Нино Бурджанадзе считает, что правящая партия «Грузинская мечта» своей ложью и очередными политическими торгами ведет дело в стране к новой революции. Так она прокомментировала тот план из 5 пунктов, который мэр Тбилиси и генсек правящей партии Каха Каладзе представил общественности сегодня по итогам совещания политсовета партии.
По словам Бурджанадзе, у нее лично никакого желания новой революции или переворота нет, но упрямство нынешней власти диктует именно такое развитие событий.
После совещания в офисе «Грузинской мечты» генсек партии заявил, что парламентские выборы 2020 года пройдут по старой смешанной системе, так как необходимого для принятия конституционных изменений количества голосов правящая партия в парламенте не набирает. Каладзе также сообщил, что «Грузинская мечта» не будет выдвигать своих кандидатов в тех мажоритарных округах, где реальные шансы на победу будут у кандидатов от всех остальных партий, кроме «Национального движения», либо у независимых кандидатов.
Напомним, что акции протеста в Грузии начались, после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.
Локальные акции продолжаются в Тбилиси и по всей Грузии, а на 19:00 часов 25 ноября оппозиция наметила масштабную акцию протеста, на которой собирается продемонстрировать правительству свою силу и большое количество сторонников.