Тбилиси, , 13:45 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» не выдвинет своих кандидатов в ходе парламентских выборов 2020 года в тех мажоритарных округах, где реальные шансы на победу будут иметь кандидаты всех оппозиционных партий, за исключением «Национального движения» и его ответвлений.

Об этом после совещания в офисе правящей партии 25 ноября заявил ее генсек Каха Каладзе. Он подчеркнул, что такое решение обеспечит политическое разнообразие состава будущего парламента.

«Мы решили, что не будем ставить своего кандидата в тех мажоритарных избирательных округах, где кроме двух главных ветвей «Национального движения» и его дополнений, у остальной оппозиции или независимого кандидата будут реальные шансы на победу», — заявил Каладзе.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались, после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

Акции локального мсаштаба продолжаются в Тбилиси и по всей Грузии, а на 19:00 часов 25 ноября оппозиция наметила масштабную акцию протеста, на которой собирается продемонстрировать правительству свою силу и большое количество сторонников.