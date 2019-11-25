Москва, 25 ноября 2019, 13:44 — REGNUM Разведка Украины так и не показала стратегических результатов своей работы, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха признался, что был сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха в эфире телеканала «ТСН» признался, что был сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины и на протяжении последних пяти лет «занимался провокациями» в ДНР, в частности разжигал конфликты между группами ополченцев. В свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердический заявил, что Матюха пробыл «народным мэром» три дня, а допуска к государственным тайнам не имел.
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