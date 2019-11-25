Москва, , 13:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин предположительно примут участие в запуске газопровода «Сила Сибири» 2 декабря 2019 года. Об этом 25 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, процесс запуска будет включать в себя минимум три точки.

«Действительно, готовится телемост, об этом договорились Путин и Си на своей встрече в Бразилиа», — сообщил Песков.

Он добавил, что церемония запуска будет проведена лидерами дистанционно, посредством телемоста. Песков также отметил, что, если сроки запуска будут смещены, то он об этом проинформирует средства массовой информации.

Напомним, «Сила Сибири» — это строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Газопровод является совместным проектом «Газпрома» и CNPC.