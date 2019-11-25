Тбилиси, , 13:42 — REGNUM Представители оппозиционных нынешним властям, но явно ассоциирующихся с их главным оппонентом — «Национальным движением» общественных организаций продолжают локальные акции-представления, в рамках которых сегодня, 25 ноября утром, пикетировали офис правящей партии «Грузинская мечта».

Акцию устроили члены движений «Стыдно» и «Измени», которые с утра явились к офису «Грузинской мечты» с плакатами и неизменными атрибутами — свистками и сиренами.

Членам правящей партии из-за акции пришлось покинуть офис через задний, черный ход, но оппоненты настигли их и там и провожали до машин со свистом и криками «рабы, рабы».

Параллельно акцию протеста на площади Республики устроили активисты еще одного возникшего за последний период «общественного» движения «Посмели». Они установили здесь большую клетку, на решетку которой изнутри повесили фотографию лидера «Грузинской мечты» олигарха Бидзины Иванишвили, а рядом поставили игрушечную зебру и привязали ее к клетке цепью на замке. Зебра была выбрана не случайно, так как оппозиции известны пристрастия Иванишвили к диким животным и тот факт, что он содержит этих животных в своих «питомниках».

Между тем оппозиционные партии и поддерживающие их телеканалы сообщают, что на запланированную на 25 ноября акцию-шествие в Тбилиси направляются колонны сторонников «Национального движения» и других оппозиционных сил со всех городов и регионов страны. Акция назначена на 19:00 часов.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались, после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

Акции локального маштаба продолжаются в Тбилиси и по всей Грузии, а на 19:00 часов 25 ноября оппозиция наметила масштабную акцию протеста, на которой собирается продемонстрировать правительству свою силу и большое количество сторонников.