Вильнюс, , 13:40 — REGNUM Очередной социологический опрос в Литве вновь продемонстрировал, что жители Литвы не желают, чтобы власти продолжали наращивать расходы на вооружение. Против или скорее повышения расходов на армию до 2,5% ВВП к 2030 году высказываются 55,2% опрошенных, не было мнения у 14,5%, поддерживают или скорее поддерживают такое увеличение финансирования 30,3% жителей.

Литовские солдаты Grippen

Опрос был проведён по заказу прибалтийского новостного агентства BNS социологической службой Vilmorus. В опросе участвовали 100 респондентов от 18 и старше лет по всей Литве, погрешность не превышает 3%.

Ранее литовские парламентские партии — как правящие, так и оппозиционные — договорились о повышении расходов на оборону до 2,5% от ВВП к 2030 году, однако после последних социологических опросов некоторые политики стали публично сомневаться. Например, лидер литовских «аграриев» Рамунас Карбаускис заявил, что общество не поймёт повышение военного бюджета, если не будут выделены деньги учителям.

Такое заявление вызвало волну критики литовской политической элиты, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 ноября.

«Жуткое заявление. (…) Поскольку учителей сталкивают с потребностями в безопасности, очень важна гражданская позиция учителей. Надеюсь, что учителя отгородятся от таких идей и на ближайших уроках по укреплению гражданственности расскажут детям, почему государство должно заботиться о безопасности своих людей», — написал на своей странице в социальной сети депутат Сейма Литвы и экс-глава комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее связывал вопрос необходимости повышения расходов на оборону с пенсиями, намекнув, что если деньги армии не будут выделяться, то пенсию литовским пенсионерам будет платить «другая страна».

Литовский политолог Марюс Лауринавичюс, комментируя результаты соцопроса на своей странице в Facebook, уверен, что властям необходимо начать мощную информационную кампанию о необходимости повышения расходов на оборону. «Поэтому и надо чётко и понятно объяснять людям и то, какое у нас на самом деле положение в вопросах безопасности, так и то, что для возможности вместе обороняться с союзниками мы вначале должны быть готовы защищаться сами», — заявил он.

Литовские учителя 28 ноября проведут предупредительную забастовку, требуя повышения зарплат.

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