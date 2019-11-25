Мумбаи, Индия, , 14:22 — REGNUM В ходе потасовки в нижней палате парламента Индии Лок сабхе сотрудники местных органов безопасности избили женщин-парламентариев, представляющих оппозицию. Об этом 25 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В официальном заявлении лидер парламентской фракции «Индийского национального конгресса» (ИНК) Адхир Ранджаном Чаудхури заявил, что сотрудники сил безопасности парламента Индии жестоко избили женщин-оппозиционеров. Лидер ИНК подчеркнул, что властям следует применить необходимые дисциплинарные взыскания по отношению к указанным сотрудникам. Пострадавшие парламентарии выкрикивали слоганы в знак протеста против действий правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП), которая «пытается прийти к власти в индийской Махараштре обманным путем».

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая БДП набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок ИНК и «Партии националистического конгресса» (ПНК) — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства. Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распалась из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции. Тем не менее, 23 ноября правящая «Бхаратия джаната парти» во главе с Девендрой Фаднависом изъявила намерение сформировать правительство при поддержке представителей НПК во главе с Аджитом Паваром. В тот же день Девендра Фаднавис и Аджит Павар вступили в должности главного министра Махараштры и его заместителя соответственно. Законность действий БДП находится на рассмотрении в Верховном суде Индии.