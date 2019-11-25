Минск, , 14:13 — REGNUM Белоруссии и Европейскому союзу стоит подписать подготовленные договоры и не ставить при этом никаких предварительных условий. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии Анн Линде и Пеккой Хаависто, передает 25 ноября БелТА.

«Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны», — сказал министрам Лукашенко, отметив заинтересованность Минска в передовом опыте стран ЕС.

Для обмена опытом и развития отношений необходимо закончить формирование договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры. При этом желательно не ставить никаких предварительных условий, сказал белорусский лидер.

По его словам, «переговоры, договоры — это долгий путь» и при выработке общих документов тянуть с их подписанием не нужно.

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