Мумбаи, Индия, , 14:19 — REGNUM Оппозиционные партии во главе с «Индийским национальным конгрессом» (ИНК) выступили с критикой действий правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) под руководством премьер-министра Нарендры Моди. Об этом 25 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика» со ссылкой на выступление лидера ИНК Рахула Ганди в парламенте южноазиатского государства.

В ходе заседания нижней палаты парламента Лок сабхи Рахул Ганди заявил, что в настоящее время в штате Махараштра «происходит убийство демократии». По словам оппозиционера, причиной тому стали действия правящей БДП. «Какой смысл в парламентских обсуждениях, если в этот самый момент правящая партия совершает покушение на демократию?» — заключил он. Слова оппозиционного лидера спровоцировали волнения и даже потасовку в Лок сабхе, после чего работа нижней палаты парламента Индии была приостановлена до полудня 26 ноября.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая БДП набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок ИНК-ПНК — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства. Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распался из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции. Тем не менее 23 ноября правящая «Бхаратия джаната парти» во главе с Девендрой Фаднависом изъявила намерение сформировать правительство при поддержке представителей НПК во главе с Аджитом Паваром. В тот же день Девендра Фаднавис и Аджит Павар вступили в должности главного министра Махараштры и его заместителя соответственно.